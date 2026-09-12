Калуди Калудов е Хофман в НДК
Русенската опера гостува на "Салона на изкуствата" в НДК с най-успешния си и впечатляващ спектакъл "Хофманови разкази". Шедьовърът на Жак Офенбах ще с...
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Русенската опера гостува на "Салона на изкуствата" в НДК с най-успешния си и впечатляващ спектакъл "Хофманови разкази". Шедьовърът на Жак Офенбах ще с...
Трябва да вървим напред, докато преминем в отвъдното, казва прочутият тенор
Калуди Калудов ще бъде Рудолф в "Бохеми"
Благоевград. Известният оперен певец Калуди Калудов смая журналисти и гости на брифинг в Благоевград с изключителния си глас. По време на пресконферен...
Благоевград. Камерна опера – Благоевград ще зарадва благоевградчани и гостите на града с юбилейния оперен концерт на големия български оперен певец Ка...