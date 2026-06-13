В Ханау беше почетена паметта на загиналия българин при атентата преди 5 години
Българският генерален консул Диана Попова присъства в Ханау на церемонията с участието на германския президент
Следете всички новини, анализи и коментари за Калоян Велков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българският генерален консул Диана Попова присъства в Ханау на церемонията с участието на германския президент
Бдения и шествия срещу омразата в Германия