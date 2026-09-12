Морска драма на пътя. Над 20 тона калмари се разпиляха по магистрала
Инцидентът в неделя предизвика часове задръствания и остра миризма
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Инцидентът в неделя предизвика часове задръствания и остра миризма
През ваканцията похапването на морски деликатеси е част от приятните моменти
Хосе Карерас остана доволен от менюто на шеф Марко Лукиари