Цветанов: Любен Сивев е най-добрият кмет, подкрепете го с номер 7

Убеден съм, че Любен Сивев за пореден път ще бъде избран за кмет на Кайнарджа още на първи тур. Подкрепете го отново с номер 7 в бюлетината. Това заяв...