За 5 години 10 хиляди посетили Историческата чешма в Кайнарджа
През 2015 година добруджанското селище бе прието в европейската мрежа „Места на мира“
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През 2015 година добруджанското селище бе прието в европейската мрежа „Места на мира“
Убеден съм, че Любен Сивев за пореден път ще бъде избран за кмет на Кайнарджа още на първи тур. Подкрепете го отново с номер 7 в бюлетината. Това заяв...
Общината събира гости от Европа край Историческата чешма, където Турция и Русия подписват мир през 1774 година Международна конференция на европе...
Алея на пълководците слави 240-тата годишнина на подписания там мирен договор между Русия и Турция Силистра. Паметник на руския генерал Пьотр Румян...
Дъждът е разрушил отводнителен канал
Кайнарджа. Проект за повишаване квалификацията на общинските служители стартира в Кайнарджа. Обучителният модул „Компетентна и ефективна общинска а...