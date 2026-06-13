Мъж зад решетките заради 4 лв.
Крадец на 4 лева и пиян шофьор спипа полицията в Пиринско. Полицейски служители на 01 РУ - Благоевград задържаха 28-годишния К.М. от Сандански. Той ра...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кафе Автомат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Крадец на 4 лева и пиян шофьор спипа полицията в Пиринско. Полицейски служители на 01 РУ - Благоевград задържаха 28-годишния К.М. от Сандански. Той ра...