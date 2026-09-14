Как да тествате качеството на водата от кладенец или сондаж? 4 начина
Жълтеникав оттенък, утайка, странна миризма или силен накип са повод да потърсите лаборатория
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Жълтеникав оттенък, утайка, странна миризма или силен накип са повод да потърсите лаборатория
Експерт предупреждава: 45 „Марици“ липсват от българския участък на реката
София. Кабинетът има планове водозагубата в страната да падне с 12 процентни пункта през следващите 10 години. Това е една от мерките в Стратегията за...