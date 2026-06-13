Путин се разделя с Кабаева. Ето цената
Какви са традициите при руския президент
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Какви са традициите при руския президент
Санкциите удрят силно и Алина Кабаева
След разкритията на швейцарски медии, че Алина Кабаева е в клиника в Тичино, за да роди трето дете на Владимир Путин, световните медии се заеха да ров...
Целият Кантон Тичино говори, че 32-годишната приятелка на Владимир Путин - Алина Кабаева, преди няколко дена е постъпила в клиниката "Св.Анна" в Сорен...