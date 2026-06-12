Терористите са хора без вяра
Йосеф Саламон е главен равин на еврейската религиозна организация "Хабад Любавич България". Представител на Главния Равинат на Израел за България. Има...
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Йосеф Саламон е главен равин на еврейската религиозна организация "Хабад Любавич България". Представител на Главния Равинат на Израел за България. Има...