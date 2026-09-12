Фандъкова: Нямам притеснение за подслушването
София. "Винаги съм казвала, че в България има работещи институции, които носят отговорност за тези неща, има прокуратура, която в момента разследва, н...
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София. "Винаги съм казвала, че в България има работещи институции, които носят отговорност за тези неща, има прокуратура, която в момента разследва, н...
София. „Топлофикация – София" ще прави 20% отстъпка от фактурите за парно през отоплителния сезон при потребление до 250 квт/ч, съобщи в интервю за БТ...
София. Безработицата в София е 3,6% , обяви кметът Йорданка Фандъкова по време на българо-румънски бизнес форум. По думите й това ниско ниво до голяма...
София. Общинските съветници в София отхвърлиха доклада за предоставянето на минералната баня в Банкя на концесия. Причината е, че докладът на районния...