Пребиха хазартен бос в Слънчев бряг
Слънчев бряг. Хазартният бос Йордан Йорданов, известен с прякора Паркета е бил пребит жестоко в Слънчев бряг. Инцидентът е станал преди два дни пред М...
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Слънчев бряг. Хазартният бос Йордан Йорданов, известен с прякора Паркета е бил пребит жестоко в Слънчев бряг. Инцидентът е станал преди два дни пред М...