Знакова среща в МС! Денков и Габриел приеха еврокомисар
Предвижда се да се създадат нови финансови инструменти
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Предвижда се да се създадат нови финансови инструменти
Това, което те направиха, не е само сигнал за Северна Македония, но и за целия регион
Визите за Турция може да отпаднат. Това предположение за отпадането на визовия режим даде Йоханес Хан в свое интервю за „Велт". „От моя гледна точка...
Комисарят по преговорите за разширяване Йоханес Хаан заяви отговор на турското правителство, че корупционните обвинения от миналата година повдигатсер...
Брюксел. „Първата ни задача е да намерим решение за спрените ни програми". Това заяви европейският комисар по регионалната политика Йоханес Хан, който...
София. Премиерът Пламер Орешарски е отказал среща на над 90 кметове от ГЕРБ, оплака се лидерът на партията Бойко Борисов по време на среща с европейск...