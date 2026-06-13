Ангелогласните от "Нотр Дам"
Хор "Йоан Кукузел" близо 50 години разнася по света православните ни песнопения Хористите от "Йоан Кукузел" изправиха на крака 1200 души в "Нотр Дам"...
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Хор "Йоан Кукузел" близо 50 години разнася по света православните ни песнопения Хористите от "Йоан Кукузел" изправиха на крака 1200 души в "Нотр Дам"...
Министърът на културата Вежди Рашидов поиска извинение, чрез отворено писмо, за думите си, отправени по адрес на тенора Георги Петров, който вече не е...
Втори хорист напусна „Йоан Кукузел". Стоян Малинов пее в хора от 23 години и е взел решението след неплащането на хонорар за концерта им в катедралата...
Талантът на хор „Йоан Кукузел" превзе Нотр Дам дьо Пари в четвъртък вечерта и изправи на крака публика от 1 200 души, изпълнила докрай прочутата париж...