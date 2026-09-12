В Германия търсят заместник на Льов
В Германия започна трескаво търсене на заместник на селекционера Йоахим Льов. Спецът сам се вкара в беля, след като нито веднъж не даде ясен отговор з...
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В Германия започна трескаво търсене на заместник на селекционера Йоахим Льов. Спецът сам се вкара в беля, след като нито веднъж не даде ясен отговор з...
Драмата на терена - акценти. Видео от мача - ТУК Германия и Полша справедливо си поделиха точките с 0:0. Дружина полска даде достоен отпор на по-си...
На "Стад дьо Франс" в Сен Дени се играе мачът Германия - Полша. Полша има само една победа от 20 мача – отпреди 2 години, когато след световното би с...
Германският футболен съюз се засегна на УЕФА за кадрите, в които селекционерът Йоахим Льов е показан в нелицеприятни ситуации, съобщава "Хамбургер мор...
Гледай ТУК! Това е вечерта на световните шампиони! Германия, която завоюва световния трофей на мондиала преди 2 години в Бразилия, е набедена и от б...
Инцидент разбърка програмата на германските национали преди приятелския мач с Франция. Рано сутринта, още преди закуска, Йоахим Льов и неговите играчи...
Рио де Жанейро. "Дълго чакахме този триумф, стремяхме се към него и най-после успяхме". Това заяви селекционерът на Германия Йоахим Льов след финала н...
Берлин. Треньорът на сборния тим на Германия по футбол Йоахим Льов остана без книжка за половин година. Според De Telegraaf спецът е карал с превишена...