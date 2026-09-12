Йълдъз Ибрахимова в концерт Балканика
На 12 юни в зала "България"
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На 12 юни в зала "България"
"ДЖАЗ ФОЛК КЛАСИК" е най-пъстрият спектакъл, в който се "забъркват" имената на двама от най-колоритните и талантливи наши изпълнители – големите Йълдъ...
Двама български изпълнители със световна слава - Йълдъз Ибрахимова и Иво Папазов – Ибряма, ще бъдат гости на празника на Дългопол, 29 август. Те ще пр...
Неповторимите Йълдъз Ибрахимова и Ибряма отнова излизат заедно на сцената
Йълдъз Ибрахимова по традиция изправи на крака публиката на площада в Банско. Голямата певица с невероятен глас от няколко октави и тази година не про...
Танцьорите на Майкъл Флетли палят страстите край Дунав Йълдъз Ибрахимова и Ибряма с култов спектакъл в новата "Арена" в града Легендарните рокаджии...
Йълдъз Ибрахимова и Иво Папазов-Ибряма се събират за два големи концерта. Звездата на джаза и корифеят на кларинета излизат на сцената с разградската...
И в България, и в Турция младите хора искат прозрачно управление, казва голямата певица
Йълдъз Ибрахимова е звездата на българската и турската музикална сцена, чийто принос към световното културно богатството е неоспорим. Хиляди фенове в...