Всичко за Йълдъз Ибрахимова

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Банско на крака пред Йълдъз

Банско на крака пред Йълдъз

Йълдъз Ибрахимова по традиция изправи на крака публиката на площада в Банско. Голямата певица с невероятен глас от няколко октави и тази година не про...

12 август | 16:10
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