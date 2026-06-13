Родни студенти по право с престижно класиране на състезание в САЩ
Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" се нареди сред най-добрите отбори в света на най-престижното състезани...
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Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" се нареди сред най-добрите отбори в света на най-престижното състезани...