Опекоха и изядоха 17 редки костенурки
Двама обитатели на катун край Крумовград са опекли и изяли 17 костенурки в землището на село Овчари. Катунарите са задържани от полицията. Двамата са...
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Двама обитатели на катун край Крумовград са опекли и изяли 17 костенурки в землището на село Овчари. Катунарите са задържани от полицията. Двамата са...