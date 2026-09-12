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Дичо нае кемпер за Родопите

Дичо нае кемпер за Родопите

Христо Гърбов играе на морето, Мира Добрева се крие в палатка на "Градина" Жегата е все по на макс в милата ни родина и пръсна по планини и морета, к...

26 юли | 22:30
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