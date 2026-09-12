Ключът се счупи точно в ключалката? Ето как да го измъкнете
Нагрят лепило стик понякога помага, но само ако достатъчно голяма част от метала стърчи навън
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Нагрят лепило стик понякога помага, но само ако достатъчно голяма част от метала стърчи навън
Новата мраморна статуя бе разкрита благодарение на разпореждане от назначена от министъра на културата Найден Тодоров Комисия за допроучване на мястот...
Дойде времето за екостикерите
Извадили са го успешно
Пожарникари от Крумовград извадиха двегодишно дете, заключено в апартамент. Това съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В 15 часа вчера е подаден сигнал в по...
Пловдив. Хирурзи от АГ отделението на МБАЛ "Пловдив" са извадили тумор с тегло 8.5 кг от корема на жена, тежаща 47 кг. Това съобщи БГНЕС. Екипът е рък...