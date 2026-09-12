Тежко признание от Зеленски, нещо се случва в Източна Украйна
Това е буквално битка за всеки метър украинска земя
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Това е буквално битка за всеки метър украинска земя
Разполагането на руските войски по границата и индикацията на Москва, че може да се намеси, помрачават надеждите за мирно разрешаване на конфликта, пи...
Донецк. Четирима души загинаха, а петима са ранени, след като Снаряд удари автогара в Донецк. Градът, обявен за столица на една от непризнатите сепара...
София. "Изразяваме своята дълбока загриженост във връзка с изострянето на напрежението в Източна Украйна и отказа на незаконните въоръжени групи да сп...
Еднодневно прекратяване на огъня в Източна Украйна, обявено като Ден на тишината, влезе в сила днес. Примирието бе договорено между властите и проруск...
Донецк. В Източна Украйна се провеждат парламентарни и президентски избори. Според данните право на глас в Луганск и Донецк имат три милиона души. За...
Киев. Украинският президент Петро Порошенко даде разрешение наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да използват...