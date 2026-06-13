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Учат академично Чжен-цзю

Учат академично Чжен-цзю

Студентите в Медицинския университет /МУ/ във Варна, вече имат възможност да учат не само традиционна, но и източна медицина. Престижният ВУЗ открива...

18 май | 17:15
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