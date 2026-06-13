Учат академично Чжен-цзю
Студентите в Медицинския университет /МУ/ във Варна, вече имат възможност да учат не само традиционна, но и източна медицина. Престижният ВУЗ открива...
Следете всички новини, анализи и коментари за Източна Медицина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Студентите в Медицинския университет /МУ/ във Варна, вече имат възможност да учат не само традиционна, но и източна медицина. Престижният ВУЗ открива...