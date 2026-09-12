Италия ще признава изтеклите ни документи
Но само за 6 месеца, съобщиха от МВнР.
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Но само за 6 месеца, съобщиха от МВнР.
Храните и лекарствата не били проверени дори от Международния комитет на Червения кръст
Продават ги 2-3 дни преди изтичане на срока им на годност Полски яйца с изтичащ срок на годност заливат родния пазар преди Великден. А опасността да...