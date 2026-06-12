В Бранковци палят свещи за изсечената си гора
Близо 50 души от малкото село Бранковци, община Грамада, се събраха в центъра на протест срещу изсичането на гората им. Те запалиха свещи за унищожени...
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Близо 50 души от малкото село Бранковци, община Грамада, се събраха в центъра на протест срещу изсичането на гората им. Те запалиха свещи за унищожени...