Вулканично изригване! Отменят полетите на остров Бали
Авиокомпании „Джетстар“ и „Куонтас“ спират кацанията
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Авиокомпании „Джетстар“ и „Куонтас“ спират кацанията
Едно от тях е от най-високия клас X
Най-силни ще са изригванията на 30 юни
Най-новото изригване е от днес
На Слънцето се е появил най-големият район на слънчеви петна от настоящия слънчев цикъл
Това може да ни позволи да разберем по-добре някои от най-мощните изригвания
Настъпили са три силни бури от клас М
Кулминацията ще е на 28 септември по обяд
Молдовци не успяха да регистрират колите си, перничанин изпусна сармите на жена си