Катастрофални данни за асансьорите у нас, какво да правим
Какво е нужно на един асансьор, за да бъде изправен и безопасен?
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Какво е нужно на един асансьор, за да бъде изправен и безопасен?
Целта е да се види дали компаниите доставят реалната услуга, за която потребителите плащат...
Всички съоръжения във въжения парк в местността Бачиново, както и това, от което падна 7-годишно момиченце, са абсолютно изправни. Това съобщи на прес...
София. Пострадалите от наводненията не трябва използват уреди и инсталации на газ. Това предупреди Държавната агенция за метрологичен и технически над...