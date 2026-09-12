Майката на болния Мустафа: Нямам пари, за да го посетя
Майката на онкоболния Мустафа няма средства, за да го посещава в болницата. Това стана ясно от самата нея, която разказа пред Нова тв, защо го е изост...
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Майката на онкоболния Мустафа няма средства, за да го посещава в болницата. Това стана ясно от самата нея, която разказа пред Нова тв, защо го е изост...
"Бях отчаяна! Нямаше къде да живея с детето. Никой не ме подкрепя", разказа в ефира на Нова телевизия Лидия Делева – майката, изоставила 11-месечната...
Издирват се родителите на дете, изоставено на улицата днес в Пловдив. Момиченцето, което е на възраст около 9 месеца, е намерено само в количка, пред...