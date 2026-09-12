Ива Петрова предупреди за критични седмици за АЕЦ „Козлодуй“
Дунав се покачва, но остава под желаните нива, а държавата подготвя дига и алтернативно водоснабдяване
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Дунав се покачва, но остава под желаните нива, а държавата подготвя дига и алтернативно водоснабдяване
Рекордният износ на ток върви със стабилна АЕЦ „Козлодуй“, но секторът остава натоварен от огромни дългове и спорни сделки
За ден две АЕЦ са работили само за външния пазар
Заради климатиците нарасна потреблението на електроенергия при съседите С 35% е нараснал износът на ток от България за първите осем месеца на годинат...
Настъпването на летните жеги и пускането на климатиците вдигна потреблението на ток не само у нас, но и в съседните държави. Това повиши износа на ток...
София. Износът на ток драматично продължава да спада, а вътрешното потребление на електроенергия се е понижило със 7,7 процента. Българската енергийн...