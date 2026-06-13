Безплатна дограма и измазване на стената
Сключени са 247 договора за повишаване на енергийната ефективност Първите ремонтирани блокове по програмата ще бъдат готови през есента Първите сани...
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Сключени са 247 договора за повишаване на енергийната ефективност Първите ремонтирани блокове по програмата ще бъдат готови през есента Първите сани...