Мним ортопед отмъкна спестяванията на баба
Мним доктор прилъга 78-годишна баба от плевенското с. Девенци да му даде всичките си спестявания с изтърканата лъжа за катастрофирал близък човек. Баб...
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Мним доктор прилъга 78-годишна баба от плевенското с. Девенци да му даде всичките си спестявания с изтърканата лъжа за катастрофирал близък човек. Баб...