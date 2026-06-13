Баба „инвестира” 3000 лв. за „операция” на сина си
Телефонни измамници излъгаха поредната си жертва, този път от гоцеделчевското село Борово. Те звъннали на 67-годишната жена към 18,00 часа в сряда. Не...
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Телефонни измамници излъгаха поредната си жертва, този път от гоцеделчевското село Борово. Те звъннали на 67-годишната жена към 18,00 часа в сряда. Не...