Редки лешояди се излюпиха в Кресненския пролом
Две малки пиленца на белоглав лешояд се излюпиха в скалите на Кресненския пролом в Пирин планина. Това става 60 години след изчезването им от региона....
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Две малки пиленца на белоглав лешояд се излюпиха в скалите на Кресненския пролом в Пирин планина. Това става 60 години след изчезването им от региона....
След десетилетия, в които се считаше, че белошипата ветрушка, известна още и като „малък сокол", не се размножава у нас, колонията в сакарското село Л...