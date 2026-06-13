Ремонтират изложбени зали в Благоевград
До броени дни стартира ремонтът на изложбените зали в Благоевград, за да придобият съвременен и модерен вид. Добрата новина съобщи кметът на общината...
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До броени дни стартира ремонтът на изложбените зали в Благоевград, за да придобият съвременен и модерен вид. Добрата новина съобщи кметът на общината...