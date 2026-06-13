Московски: Има излишен персонал в БДЖ
Има над 1 000 души излишен персонал в БДЖ. Това заяви транспортният министър Ивайло Московски на специална пресконференция. И уточни, че 600 служители...
Следете всички новини, анализи и коментари за Излишен Персонал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има над 1 000 души излишен персонал в БДЖ. Това заяви транспортният министър Ивайло Московски на специална пресконференция. И уточни, че 600 служители...