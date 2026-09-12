Греков проверява изкупната кампания за тютюна
Хасково. Изненадващи проверки за изкупната кампания за тютюна направи министърът на земеделието и храните Димитър Греков в населени места от Хасковска...
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Хасково. Изненадващи проверки за изкупната кампания за тютюна направи министърът на земеделието и храните Димитър Греков в населени места от Хасковска...
Фирмите още не са стартирали изкупуването на тютюна, качеството му пада
Благоевград. До края на ноември ще започне изкупната кампания на тютюна. Уверението е на земеделския министър Димитър Греков, който в неделя се срещна...