Млада майка хвърли бебето си от тераса
20-годишната жена е арестувана и обвинена
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20-годишната жена е арестувана и обвинена
Котето е спасено, веднага са се появили много кандидат-осиновители
Родители от ломското село Игнатово са изхвърлили бебето си в тоалетна. Това съобщи бТВ, позовавайки се на данни на полицейски и медицински източници....
След като открили бебето, в болницата приели и момиче със следродилна треска Казанлък. Има подходящо приемно семейство, в което ще бъде настанено беб...
Момченцето било увито във вълнена жилетка и сложено като ненужен вързоп в раница Казанлък. Новородено бебе бе намерено, изхвърлено в контейнер за сме...
Сливен. 7-месечното бебе, което бе хвърлено от втория етаж от своята майка, почина в сливенската болница. Това съобщи пред "Стандарт" прокурор Виолета...
Перник. Новородено бебе е било подхвърлено в един от входовете на пернишки жилищен блок. От полицията в града се опитват да установят кои са родителит...