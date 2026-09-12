УЕФА изхвърли Милан от Евротурнирите
Причината е нарушен финансов феърплей в последните 3 години
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Причината е нарушен финансов феърплей в последните 3 години
Певецът Джъстин Бийбър бе изхвърлен от руините на маите след опит да влезе в забранена зона. 21-годишният канадски певец посети древния град Тулум кр...
Уругваецът Нико Варела стана първият напуснал "Ботев" през зимата. Крилото се изтъркули от Коматево вчера сутринта се. Преди това се сбогувал със съот...