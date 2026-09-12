Майката на изчезналото дете проговори. Развръзката
Смята се, че е отишло при приятели в Пловдив
Следете всички новини, анализи и коментари за Изгубено Дете. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смята се, че е отишло при приятели в Пловдив
Продължава издирването на 4-годишната Ани Борисова в Атина, която от 10 дни е в неизвестност. Сценарият се заплете още повече, след като в полицията п...
Кърджали. Полицаи, пожарникари от Джебел и местни хора издирваха вчера изгубено в гората 3-годишно дете. Сигналът, че момиченцето изчезнало около 9,30...