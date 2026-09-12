Слънчев бряг почерня от полиция. Голяма паника
Издирваха 4-годишно момченце
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Издирваха 4-годишно момченце
Мъжът върнал изгубено портмоне, но преди това изтеглил от банковата карта на собственика 1000 лв
9-годишното момче вървяло 6-7 км в планината, било изтощено и изплашено, спасителите го носили на ръце
Намерен е и втория изгубен варненец в района на Седемте рилски езера. Това съобщиха за Агенция „Фокус" от Планинска спасителна служба (ПСС) към БЧК....
София. Столичната полиция издирва Янко Димитров. Момченцето, което е на година и седем месеца, е в неизвестност от 15 юли т.г. Последно детето е забел...