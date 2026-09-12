Намериха якето на изчезналата Ивана
Все още няма никаква вест от 17-годишното момиче
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Все още няма никаква вест от 17-годишното момиче
Тялото на 14-годишното момиче от Силистра, изчезнало преди близо месец във водите на Дунав, бе открито вчера в румънския участък на реката. Това съобщ...
Поредна драма с изчезнало момиче разтресе държавата, съобщи "Флагман". 18-годишната абитуриентка Рауда Кханса от бургаското СОУ „К.Преславски" изчезна...
Полицията в Гърция издирва 4-годишно българче, изчезнало в центъра на Атина преди пет дни, съобщава grreporter.info. Ани Борисова е с кестенява коса и...
15-годишната Камелия Цветанова е в неизвестност от 10 март, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Същия ден момичето тръгнало за училище –...
Стара Загора. Полицията издирва Марияна Йорданова Иванова на 19 години, съобщиха от областната дирекция на МВР. Момичето, което е от Стара Загора, е...
Велико Търново. 16-годишно момиче е напуснало кризисния център в село Балван, съобщи МВР. Криминалисти от Велико Търново издирват непълнолетната тийне...