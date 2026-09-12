Страшна трагедия! Откриха мъртво изчезналото дете
Цял Петрич търсеше 6-годишното момиченце
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Цял Петрич търсеше 6-годишното момиченце
Донка няма издадени документи за самоличност и е без телефон и парични средства
Калин Стоянов замина за Радомир
Цялата полиция накрак
То е от украински произход
Това не е първият път, в който униформени я издирват
За случая съобщи във Фейсбук майка му
Тази сряда Аранза е върната в САЩ
Трагедията стана на 9 септември
Спасени са двете сестри на издирваното дете
По данни на близките й момичето няма документи за самоличност в себе си
Разследването на трагедията продължава
Полицията започва масирана акция, но все още няма следа от детето
Момченцето е в неизвестност от вторник вечерта
Детето е намерено в добро здравословно състояние от полицаи от Сливен
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