Успех! Бакалова спечели "Изборът на критиците"
Българката надви Глен Клоуз и Оливия Колман
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Българката надви Глен Клоуз и Оливия Колман
Бургазлийката участва в надпреварата за най-добра поддържаща роля
"Озарк" и "Короната" водят с по шест номинации в телевизионните категории
„Имало едно време в Холивуд“ прибра 4 статуетки
Комикът ще получи признанието на критиците на 12 януари
Скарлет Йохансон ще се бори за златото в две категории
Лентата спечели 4 приза
Санта Моника. Космическата фантастика "Гравитация" с участието на Сандра Бълок спечели рекордните седем награди "Изборът на критиците", но историческа...