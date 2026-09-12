Избират кметица на вълшебно село като Тодор Живков
Обявено е за най-бързо развиващото се
Следете всички новини, анализи и коментари за Избират. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обявено е за най-бързо развиващото се
Това се случва за първи път на Балканския международен винен конкурс и фестивал 2021
Частични кметски избори ще се проведат в петричкото село Долна Крушица на 13 март. 171 са избирателите в населеното място, които ще трябва да изберат...
София. Учениците могат да си направят кариерен профил, за да разберат в каква посока са интересите им и каква професия им допада, преди да изберат гим...