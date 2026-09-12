Всичко за Iwatch

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Светът очаква iPhone 6 и iWatch

Светът очаква iPhone 6 и iWatch

Технологичният гигант Apple днес ще представи новия iPhone 6. Освен това за първи път от години компанията може да разкрие един напълно нов продукт в...

09 септември | 12:29
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Apple патентова марката iWatch

Apple патентова марката iWatch

Токио. Технологичният гигант Apple възнамерява да патентова марката iWatch. Такава молба е внесена в патентната служба на Япония, съобщи Bloomberg. Пр...

02 юли | 16:17
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