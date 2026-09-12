Новият часовник на Apple не е iWatch, но е революция
Компанията представи и iPhone 6, както и система за разплащане Купертино. Дългоочакваният часовник на Apple се оказа, че не е iWatch, както се говор...
Следете всички новини, анализи и коментари за Iwatch. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Компанията представи и iPhone 6, както и система за разплащане Купертино. Дългоочакваният часовник на Apple се оказа, че не е iWatch, както се говор...
Технологичният гигант Apple днес ще представи новия iPhone 6. Освен това за първи път от години компанията може да разкрие един напълно нов продукт в...
Токио. Технологичният гигант Apple възнамерява да патентова марката iWatch. Такава молба е внесена в патентната служба на Япония, съобщи Bloomberg. Пр...