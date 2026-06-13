Заместник на Владимира Янева подаде оставка
Иво Дачев подаде оставка като заместник-председател на Софийския градски съд. Това съобщи днес председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов п...
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Иво Дачев подаде оставка като заместник-председател на Софийския градски съд. Това съобщи днес председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов п...