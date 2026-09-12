Балабанов седми на младежката олимпиада
Нанджин. Българският лекоатлет Иво Балабанов се класира на седмо място във финал А на 2000 м стипълчейз по време на вторите Младежки олимпийски игри в...
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Нанджин. Българският лекоатлет Иво Балабанов се класира на седмо място във финал А на 2000 м стипълчейз по време на вторите Младежки олимпийски игри в...
София. Рекордьорът на България до 18 г. на 2000 м с препятствия Иво Балабанов ще участва на младежките олимпийски игри в Нанджинг (Китай) през август....
Сливен. Иво Балабанов подобри националния рекорд на 2000 м стипълчейз, след като финишира първи в дисциплината по време на балканското първенство за м...