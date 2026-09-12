10 бона за главата на Иво Андонов
Съдбата на Иво Андонов от "Под прикритие" взриви мрежата
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Съдбата на Иво Андонов от "Под прикритие" взриви мрежата
Със сина ми Макс се боричкаме, а с дъщеря ми Кая се гушкаме, казва Захари Бахаров
София. Интересни екшън комбинации ще има и в шестия епизод от четвъртия сезон на "Под прикритие". В понеделник в нета изтече неговият трейлър. Нов гер...