Състезателка от "Ергенът" ще пее на Мис Созопол 2025
Десет финалистки сред десетки претендентки ще се състезават за титлата
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Десет финалистки сред десетки претендентки ще се състезават за титлата
Ивелина се бори с болестта на Ходжкин Благотворителен спектакъл организират студентите от БСУ, за да помогнат на своя колежка, която страда от тежко...