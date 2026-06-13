Ивелин Георгиев: Обновяваме редовно автопарка с такситата
Таксиметровата услуга често е първият пряк контакт на туриста с града и страната, казва изпълнителният директор на варненската компания Hippo Taxi
Следете всички новини, анализи и коментари за Ивелин Георгиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Таксиметровата услуга често е първият пряк контакт на туриста с града и страната, казва изпълнителният директор на варненската компания Hippo Taxi