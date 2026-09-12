Музиканти се влюбиха в Шекерова
Шеметната актриса излиза за бясното си шоу "Никой не е пълно 6" на 30 януари в НДК
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Шеметната актриса излиза за бясното си шоу "Никой не е пълно 6" на 30 януари в НДК
Из цяла България аплодират Иванка в „Никой не е пълно 6“
Роди се новата Стоянка Мутафова, казват всички за Иванка Шекерова
Иванка Шекерова е новата звезда на сцената. Отличната актриса от Хасковския театър пее като за световно. Преди броени дни тя се развихри в клипа "Неон...