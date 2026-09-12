България изпрати Иванка Гръбчева
Със скромно поклонение в ритуалната зала на Централни софийски гробища изпратихме режисьорката Иванка Гръбчева в последния й път. Самата тя поискала...
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Със скромно поклонение в ритуалната зала на Централни софийски гробища изпратихме режисьорката Иванка Гръбчева в последния й път. Самата тя поискала...
Режисьорката страдаше за всяка несправедливост в живота ни
София. Внезапно почина кинорежисьорът Иванка Гръбчева на 66 години, съобщи БНР. Иванка Гръбчева е родена на 28 юли 1946 г. в София. Завършила е "Кино...