Всичко за Иванка Гръбчева

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Почина Иванка Гръбчева

Почина Иванка Гръбчева

София. Внезапно почина кинорежисьорът Иванка Гръбчева на 66 години, съобщи БНР. Иванка Гръбчева е родена на 28 юли 1946 г. в София. Завършила е "Кино...

26 май | 13:59
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