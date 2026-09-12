ГЕРБ дава $70 хил. на роднините на Иван Томов
В телефонен разговор Бойко Борисов поднесе своите съболезнования на семейството на Иван Томов
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В телефонен разговор Бойко Борисов поднесе своите съболезнования на семейството на Иван Томов
Мечтата на Иван Томов била да изкачи всички 14 осемхилядника в света без кислород
35-годишният русенец изкачи преди ден Лхотце без кислород
Иван Томов стигна до Лхотце
Закарал кораб с горящи боеприпаси в морето, за да спаси Пирея Централният площад на видинското село Антимово ще носи името на някогашния местен жител...
Каракорум. Двама български алпиниски са изкачили връх Броуд Пик (8047 м), който е 12-ият по височина в света. Според водещ руски сайт за алпинизъм Бо...
Русе. Значка „Русе" връчи кметът на дунавския град Пламен Стоилов на алпиниста Иван Томов. 28-годишният мъж участва в злощастната експедиция за покор...
Лавините не успяха да ни убият, направиха го болни мозъци, пише русенецът Иван Томов